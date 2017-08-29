70 українських школярів поїхали до Росії на навчання. ВІДЕО

У поїздку взяли учнів, які впродовж навчального року перемагали у міжнародних олімпіадах і конкурсах з російської мови, історії та культури. І нібито нічого такого, найкращі, найрозумніші українські учні поїдуть за програмою до іншої країни аби там удосконалити свої знання, перейняти досвід. Але країна, куди відправились у подорож діти – країна-агресор, Росія, політика якої нині спрямована на антиукраїнську пропаганду.