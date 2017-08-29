У Миколаєві проходять масові обшуки. ВІДЕО
У Миколаєві проходять масові обшуки. ВІДЕО
Масові обшуки у Миколаєві. Силовики навідались до місцевих депутатів і бізнесменів. Всього у місті одночасно проходить 90 обшуків, їх проводять військові прокурори разом із працівниками СБУ. Слідчі дії тривають за кількома кримінальними провадженнями, а саме - заволодіння бюджетними коштами, вимагання, рейдерства, погрози вбивством та інші тяжкі злочини.
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