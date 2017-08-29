За що працівник СБУ захотів 10 000 доларів та BMW X5. ВІДЕО

Не мали міри бажання старшого оперуповноваженого Служби безпеки України. Хто-хто, а він-то точно знає, що загрожує хабарнику. І все ж, попри норми закону, завчені напам’ять, його ручки свербіти не переставали. Цього разу до нього потрапило кримінальне провадження щодо власниці розважального закладу у Львові. Чоловік прикинув, що така бізнес-вумен явно не бідненька. І тут сил не стало йому боротися з собою. Пішов домовлятися. Більше дивіться у сюжеті.

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