За що працівник СБУ захотів 10 000 доларів та BMW X5. ВІДЕО
За що працівник СБУ захотів 10 000 доларів та BMW X5. ВІДЕО
Не мали міри бажання старшого оперуповноваженого Служби безпеки України. Хто-хто, а він-то точно знає, що загрожує хабарнику. І все ж, попри норми закону, завчені напам’ять, його ручки свербіти не переставали. Цього разу до нього потрапило кримінальне провадження щодо власниці розважального закладу у Львові. Чоловік прикинув, що така бізнес-вумен явно не бідненька. І тут сил не стало йому боротися з собою. Пішов домовлятися. Більше дивіться у сюжеті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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