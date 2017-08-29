У Дніпрі вогонь охопив багатоповерхівку. ВІДЕО
У Дніпрі вогонь охопив багатоповерхівку. ВІДЕО
Все сталося ввечері, о п’ятій годині. Епіцентр події – третій поверх. Займання виникло прямісінько на балконі. На свіже повітря рятувальники вивели 40 людей….
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
У Києві сталося загадкове вбивство…
У Львові затримали квартирних крадіїв…
Пожежа в Одесі…
|
29.08.2017 | 22:30
|
29.08.2017 | 22:00
|
29.08.2017 | 21:30
|
29.08.2017 | 21:00
|
29.08.2017 | 20:30
|
29.08.2017 | 20:05
|
29.08.2017 | 08:30
|
29.08.2017 | 08:00
|
29.08.2017 | 07:30
|
29.08.2017 | 06:30
|
29.08.2017 | 06:00
|
29.08.2017 | 00:01
|
28.08.2017 | 23:30
|
28.08.2017 | 23:00
|
28.08.2017 | 22:30
|
28.08.2017 | 22:00
-
- 1 з 832
- ››