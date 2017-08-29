У Дніпрі вогонь охопив багатоповерхівку. ВІДЕО

Все сталося ввечері, о п’ятій годині. Епіцентр події – третій поверх. Займання виникло прямісінько на балконі. На свіже повітря рятувальники вивели 40 людей….

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві сталося загадкове вбивство…

У Львові затримали квартирних крадіїв…

Пожежа в Одесі…