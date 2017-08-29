У 2017-му українці найбільше бояться зростання цін – соціологи. ВІДЕО

77 відсотків громадян країни зізнались – переймаються, що в магазинах знову усе стане дорожчим. Опитування провели в Інституті соціології Національної академії наук України. Також, згідно опитувань соціологів, чимало українців планують найближчим часом поїхати працювати закордон.