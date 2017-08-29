У 2017-му українці найбільше бояться зростання цін – соціологи. ВІДЕО
У 2017-му українці найбільше бояться зростання цін – соціологи. ВІДЕО
77 відсотків громадян країни зізнались – переймаються, що в магазинах знову усе стане дорожчим. Опитування провели в Інституті соціології Національної академії наук України. Також, згідно опитувань соціологів, чимало українців планують найближчим часом поїхати працювати закордон.
|
29.08.2017 | 23:30
|
29.08.2017 | 23:00
|
29.08.2017 | 22:30
|
29.08.2017 | 22:00
|
29.08.2017 | 21:30
|
29.08.2017 | 21:00
|
29.08.2017 | 20:30
|
29.08.2017 | 20:05
|
29.08.2017 | 08:30
|
29.08.2017 | 08:00
|
29.08.2017 | 07:30
|
29.08.2017 | 06:30
|
29.08.2017 | 06:00
|
29.08.2017 | 00:01
|
28.08.2017 | 23:30
|
28.08.2017 | 23:00
-
- 1 з 832
- ››