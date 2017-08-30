СБУ затримала активних учасників антиукраїнської сепаратистської організації. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України протягом серпня припинили діяльність декількох адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти у соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники». Правоохоронці встановили та затримали проросійських пропагандистів у Київській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Ватутіне на Черкащині поширював на власних сторінках у соцмережах антиукраїнські матеріали. Пропагандиста затримали на Київському залізничному вокзалі під час повернення з Москви з чергового інструктажу.

У столиці так званий прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив низку ресурсів у соцмережах, які використовував для закликів до захоплення державної влади, поширення антиукраїнських матеріалів, підтримки військової агресії РФ проти України, просування ідей створення так званої «новоросії».

Сепаратистський адміністратор з Хмельниччини за вказівками координаторів з Росії поширював через підконтрольні ресурси матеріали з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, антиконституційного усунення діючої влади, виправдовував агресію РФ і злочинні дії терористичних формувань ЛНР/ДНР. В одній із груп він розмістив фото загиблих та поранених учасників АТО з цинічними коментарями.

На Львівщині за завданням російський кураторів антиукраїнський пропагандист створив розгалужену мережу веб-ресурсів та спільнот у соціальних мережах ‒понад два десятки сторінок. На них чоловік розміщував заклики до захоплення державної влади та поширював антиукраїнські матеріали на підтримку військової агресії РФ проти нашої країни.

Оперативники СБ України задокументували, що агітатори, яких фінансували куратори з російських спецслужб, отримали завдання активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності. Основним завданням кремлівських інформаційних найманців було створення картинки несприйняття центральної влади у декількох регіонах країни.

Зловмисники, за вказівкою російських кураторів, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу, державної влади та порушення територіальної цілісності в країні. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справ співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами отримання завдань від російських кураторів та розміщення антиукраїнських матеріалів.

За виявленими фактами відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Загалом протягом 2014-2017 років Службою безпеки України зареєстровано сімдесят два кримінальні провадження, за матеріалами досудових розслідувань слідчих СБ України винесено понад шістдесят вироків особам, які здійснювали антиукраїнську пропаганду в російських соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Оперативники спецслужби також припинили функціонування сімнадцяти Інтернет спільнот фейкових «псевдонародних республік» у різних регіонах України.

Прес-центр СБ України