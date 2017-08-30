Нова Громадська рада допоможе зменшити кількість катувань у в’язницях. ВІДЕО
Нова Громадська рада допоможе зменшити кількість катувань у в’язницях. ВІДЕО
У Міністерстві юстиції формують Громадську раду, до числа якої входитимуть і правозахисники, які будуть робити несподівані візити до колоній та СІЗО і перевіряти, чи не знущаються там з людей.
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