Карколомна ДТП на Вінниччині забрала життя молодого чоловіка. ВІДЕО
Карколомна ДТП на Вінниччині забрала життя молодого чоловіка. ВІДЕО
Там у дорожньо-транспортній пригоді загинула людина. Карколомна автопригода сталася о п’ятій годині вечора на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський неподалік Вінниці….
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