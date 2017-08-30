У Києві вбили чоловіка. ВІДЕО
У Києві вбили чоловіка. ВІДЕО
Киянин як завжди рано вранці о п’ятій годині вийшов на шкільний стадіон аби побігати. Як раптом побачив страшне – на землі просто неба, біля підсобного приміщення, у крові лежить людина. Чоловік одразу викликав правоохоронців…
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