На Черкащині п’яний чоловік кинув у правоохоронців гранату. ВІДЕО

Сімейні сварки часто є причиною викликів поліції. Зазвичай, по приїзду правоохоронців, усі згодом втихомирюються. Але цього разу звичайна сварка чоловіка з дружиною переросла у справжній екшн. Жінка з оскаженілим чоловіком не могла впоратися самотужки. Тож викликала поліцію. Як тільки чоловік запримітив у себе на подвір’ї правоохоронців, оскаженів ще більше - ледве не покалічив працівників поліції.