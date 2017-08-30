На Черкащині п’яний чоловік кинув у правоохоронців гранату. ВІДЕО
На Черкащині п’яний чоловік кинув у правоохоронців гранату. ВІДЕО
Сімейні сварки часто є причиною викликів поліції. Зазвичай, по приїзду правоохоронців, усі згодом втихомирюються. Але цього разу звичайна сварка чоловіка з дружиною переросла у справжній екшн. Жінка з оскаженілим чоловіком не могла впоратися самотужки. Тож викликала поліцію. Як тільки чоловік запримітив у себе на подвір’ї правоохоронців, оскаженів ще більше - ледве не покалічив працівників поліції.
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