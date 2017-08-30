Батько Павла Гриба підозрює – сина могли викрасти російські спецслужби. ВІДЕО

Батько Павла Гриба підозрює – сина могли викрасти російські спецслужби. ВІДЕО

07:30 30.08.2017

Резонанс у суспільстві викликало зникнення українця Павла Гриба на території Білорусі. 19-річний хлопець поїхав до Гомеля буцімто на побачення із дівчиною, з якою познайомився через соцмережі. Там він і зник. Батько хлопця, колишній офіцер прикордонної служби Ігор Гриб, заявив, що Павла, швидше за все, викрали російські спецслужби. Адже згідно з даними бази білоруських правоохоронців хлопець перебував у розшуку ФСБ за статтею про терористичний акт. 

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