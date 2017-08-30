Батько Павла Гриба підозрює – сина могли викрасти російські спецслужби. ВІДЕО

Резонанс у суспільстві викликало зникнення українця Павла Гриба на території Білорусі. 19-річний хлопець поїхав до Гомеля буцімто на побачення із дівчиною, з якою познайомився через соцмережі. Там він і зник. Батько хлопця, колишній офіцер прикордонної служби Ігор Гриб, заявив, що Павла, швидше за все, викрали російські спецслужби. Адже згідно з даними бази білоруських правоохоронців хлопець перебував у розшуку ФСБ за статтею про терористичний акт.