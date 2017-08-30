У Львові на гарячому затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
У Львові на гарячому затримали квартирних крадіїв. ВІДЕО
Вночі, о другій годині, правоохоронцям повідомили – на вулиці Шафарика якісь підозрілі люди, імовірно правопорушники…
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