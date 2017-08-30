На Кіровоградщині двоє чоловіків убили товариша під час "виховної" роботи. ВІДЕО

На Кіровоградщині двоє чоловіків убили товариша під час "виховної" роботи. ВІДЕО

14:00 30.08.2017

У ході перевірки оперативної інформації щодо зникнення 48-річного чоловіка, працівники поліції за годину розшукали осіб, які останніми спілкувалися з потерпілим і вивезли його за межі села в багажному відділенні легкового автомобіля. В результаті подальших розшукових заходів правоохоронці знайшли тіло небіжчика повішеним.

За словами очевидців, троє чоловіків були давно знайомі між собою, адже довгий час проживали в одному з сіл Кіровоградського району. У день, коли сталася трагедія, двоє друзів вирішили разом допомогти товаришу та його родичці зібрати городину. Після зробленої роботи, як годиться, розпочали вечерю та вживали алкоголь. Коли ж господар обійстя захмелів і пішов відпочивати, «гості» чомусь згадали про старі образи. Один із чоловіків змусив потерпілого підвестися з ліжка та у подальшому силоміць заштовхав його до багажного відділення свого легкового автомобіля.

Після цього обидва «товариші» виїхали за межі населеного пункту. На місці, один із них лишився в салоні, інший – змусив жертву вилізти з багажника та відвів у бік начебто для того, аби провести «виховну» роботу. За свідченнями зловмисника, він лише сварив потерпілого, а ще погрожував йому розправою, якщо чоловік не змінить своєї поведінки. Опісля, нібито залишив на місці, живого та неушкодженого і разом із товаришем вже повернувся до села.

«За припущенням підозрюваного, смерть чоловіка всі мали сприйняти як самогубство. Однак досвідчені оперативники Кіровоградського районного відділення поліції за кілька годин змогли з’ясувати справжній перебіг подій. Як виявилося, до того як потерпілий опинився у петлі, зловмисник не тільки сварився з ним, а й вдарив у груди та деякий час здавлював мотузкою шию. Коли ж зрозумів, що чоловік вже не дихає, вирішив приховати злочин, імітуючи суїцид. Після пригоди обидва зловмисники повернулися до своїх домівок та робили вигляд, що нічого не сталося, аж поки не побачили на порозі поліцейських», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

По даному факту розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». За ці дії одному з чоловіків загрожує покарання до 5 років позбавлення волі. Підозрюваний у вбивстві може опинитися у в’язниці на довгі 15 років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Кіровоградської області

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