Групу серійних розбійників затримали у столиці. ВІДЕО

Групу серійних розбійників затримали у столиці. ВІДЕО

18:30 30.08.2017

Протягом року п’ятеро зловмисників скоювали розбійні напади на заклади з реалізації лотереї та пункти обміну валюти. На цей час правоохоронці довели їх причетність чоловіків до 14-ти злочинних епізодів.

Затримання відбулося у Голосіївському районі столиці. До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення від адміністратора інтернет-клубу про те, що на проспекті Голосіївському у приміщенні закладу з реалізації лотереї двоє осіб, погрожуючи зброєю, викрали понад 11 тисяч гривень. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

«До відпрацювання території Голосіївського району столиці були залучені наряди патрульних та оперативні працівники. Згодом, неподалік від місця скоєння злочину виявили автомобіль «ВАЗ», у салоні якого перебували четверо осіб, а при огляді знайшли помпову рушницю, газовий пістолет, 4 ножі, телескопічну палку та рації», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За фактом зберігання зброї слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зазвичай зловмисники діяли за наступною схемою: хтось чекав біля автомобіля, а інших у масках тим часом вчиняли розбійні напади, погрожуючи працівникам застосуванням зброї. Окрім цього, учасники злочинної групи під час вчинення злочинів користувалися раціями, які були налаштовані на поліцейську хвилю.

У слідства є всі підстави вважати, що чоловіки причетні до 14-ти розбійних нападів.

«До складу злочинної групи входили двоє братів, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів, розбоїв, угонів, ще один їхній спільник мав проблеми із законом за збут наркотиків. Протягом дня затримали ще одного фігуранта, у якого вилучили димову шашку», - повідомив Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Столичні правоохоронці перевіряють причетність злочинної групи до аналогічних злочинів на території міста Києва.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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