З’явилися подробиці замаху на вбивство у Миколаєві. ВІДЕО

Саме так правоохоронці кваліфікували подію, яка сталася із тамтешнім депутатом – Дмитром Жвавим. Вранці його машина ледь не злетіла у повітря. Деталями того, що він пережив, чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбук.