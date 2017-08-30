З’явилися подробиці замаху на вбивство у Миколаєві. ВІДЕО
З’явилися подробиці замаху на вбивство у Миколаєві. ВІДЕО
Саме так правоохоронці кваліфікували подію, яка сталася із тамтешнім депутатом – Дмитром Жвавим. Вранці його машина ледь не злетіла у повітря. Деталями того, що він пережив, чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбук.
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