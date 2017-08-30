У Києві ножем поранили хлопця. ВІДЕО
У Києві ножем поранили хлопця. ВІДЕО
Конфлікт на рівному місці. Звичайне непорозуміння, що закінчилося бійкою та ножовим пораненням. А почалося все зі звичайної прогулянки. Два 16-річних хлопця йшли по проспекту Науки…
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