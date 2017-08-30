Жінка на «Peugeot» влетіла у металеву опору. Машину тільки забрали після капремонту. ВІДЕО
Жінка на «Peugeot» влетіла у металеву опору. Машину тільки забрали після капремонту. ВІДЕО
За словами водійки, легковик в одну мить просто перестав її слухались. Машину розкрутило, викинуло на зустрічну смугу, кермувальниця намагалася потроху пригальмовувати, але зупинив некерований легковик лише удар в електроопору.
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