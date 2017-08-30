У Запоріжжі нетвереза водійка намагалась обдурити патрульних. ВІДЕО

За кермом, як стверджують патрульні, вона була добряче напідпитку. Проте сама водійка переконувала, що не вона кермувала машиною. За словами жінки, кермував машиною її чоловік. Однак він у час взагалі був вдома.

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