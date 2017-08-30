У Запоріжжі нетвереза водійка намагалась обдурити патрульних. ВІДЕО
У Запоріжжі нетвереза водійка намагалась обдурити патрульних. ВІДЕО
За кермом, як стверджують патрульні, вона була добряче напідпитку. Проте сама водійка переконувала, що не вона кермувала машиною. За словами жінки, кермував машиною її чоловік. Однак він у час взагалі був вдома.
Не тільки це, також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….
У Кіровоградській області двоє товаришів інсценували самогубство третього
У Києві невідомий збив пішохода та втік з місця аварії
На трасі «Миколаїв-Херсон» сталась потрійна ДТП
У Сумах молодий водій не впорався з керуванням вантажівки
|
30.08.2017 | 22:30
|
30.08.2017 | 22:00
|
30.08.2017 | 21:30
|
30.08.2017 | 21:00
|
30.08.2017 | 20:30
|
30.08.2017 | 20:05
|
30.08.2017 | 18:30
|
30.08.2017 | 14:00
|
30.08.2017 | 09:02
|
30.08.2017 | 08:00
|
30.08.2017 | 07:30
|
30.08.2017 | 07:00
|
30.08.2017 | 06:30
|
30.08.2017 | 06:00
|
30.08.2017 | 00:01
|
29.08.2017 | 23:30
-
- 1 з 833
- ››