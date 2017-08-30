У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
У Київській області поліцейські втретє за рік затримали злодія в законі. Це громадянин Грузії Тенгіз Чараю, більш відомий в кримінальному світі як «Тенго Гальській». Чоловік вкотре незаконно приїхав в Україну. 35-річний кримінальний мігрант нелегально перетнув державний кордон України з боку Росії. У грудні 2016 року та квітні 17-го його вже затримували та видворяли з України. Однак, це йому не завадило знову приїхати сюди.
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