У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО

У Київській області поліцейські втретє за рік затримали злодія в законі. Це громадянин Грузії Тенгіз Чараю, більш відомий в кримінальному світі як «Тенго Гальській». Чоловік вкотре незаконно приїхав в Україну. 35-річний кримінальний мігрант нелегально перетнув державний кордон України з боку Росії. У грудні 2016 року та квітні 17-го його вже затримували та видворяли з України. Однак, це йому не завадило знову приїхати сюди.