Обшуки у Миколаєві: ГПУ оприлюднила телефонну розмову кримінального авторитета з політиком. ВІДЕО

Нові подробиці масових обшуків і затримань на Миколаївщині. Поки головний фігурант справи, кримінальний авторитет на прізвисько «Мультик» Михайло Тітов у СІЗО, Генеральна прокуратура України оприлюднює докази того, що він «тримав» у своїх руках всю область. Прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у фейсбук поширила запис телефонної розмови кримінального авторитета, в якій він, ніби, розмовляє з головою фракції Опозиційного блоку Миколаєва Володимиром Фроленком. З запису чути, як «Мультик» «вичитує» діючого політика.