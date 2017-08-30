На Вінниччині 11-річна дівчинка врятувала потопельницю, а дорослим було байдуже. ВІДЕО
На Вінниччині 11-річна дівчинка врятувала потопельницю, а дорослим було байдуже. ВІДЕО
На річці 6-річна дитина послизнулась на слизькій кладці і шубовснула у воду. Рятувати потопельницю кинулася 11-річна дівчинка, в той час, коли жоден з дорослих відпочивальників не відреагував жодним чином. Деталі дізнавайтеся у випуску «Надія є!».
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