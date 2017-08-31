Зниклий у Білорусі Павло Гриб може бути в управлінні ФСБ у Краснодарі. ВІДЕО

Зниклий у Білорусі Павло Гриб може бути в управлінні ФСБ у Краснодарі. ВІДЕО

00:01 31.08.2017

Нині в Україні припускають, що дев’ятнадцятирічний Павло Гриб, якого викрали 28 серпня, перебуває в управлінні ФСБ у Краснодарі. Утім, жодних офіційних підтверджень цього, його батько Ігор Гриб, поки не отримував. Батько каже, - 24 серпня його син поїхав до Білорусі зустрітися з дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах, та вже за два дні хлопець раптово зник. Крім того, за словами батька, дівчина ніби підтвердила, що саме ФСБ Російської Федерації змусила виманити Павла Гриба до Білорусі. Не виключає такої версії і російський адвокат Марк Фейгін. Він каже, що спецслужби могли викрасти хлопця для подальшого обміну.  

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