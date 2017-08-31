У Кіровоградській області чоловіка вбили прямо на кладовищі. ВІДЕО
У Кіровоградській області чоловіка вбили прямо на кладовищі. ВІДЕО
48-ми річного чоловіка заштовхали до багажного відділення, вивезли на кладовище та вбили. У злочині підозрюють двох знайомих загиблого.
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