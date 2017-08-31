У місті Суми перекинулася вантажівка. ВІДЕО
У місті Суми перекинулася вантажівка. ВІДЕО
26-ти річний водій з невідомих причин не зміг впорався з керуванням багатотонної машини. За кермом свого габаритного авто він їхав на підйом, а ж раптом причеп вантажівки рухнув на бік.
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