На трасі «Миколаїв-Херсон» одразу три вантажівки потрапили в ДТП. ВІДЕО
На трасі «Миколаїв-Херсон» одразу три вантажівки потрапили в ДТП. ВІДЕО
Аварія сталася близько опівночі. Водій Камазу їхав зі сторони Херсону, аж раптом на швидкості, з’їхав з дороги та протаранив ще один Камаз, що саме стояв на узбіччі. Позаду Камаза, водій якого різко загальмував, їхала вантажівка ДАФ. Кермувальник не встиг вчасно загальмувати і врізався в причеп Камаза. В результаті масштабної аварії, водій одного з Камазів загинув.
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