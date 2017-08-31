На трасі «Миколаїв-Херсон» одразу три вантажівки потрапили в ДТП. ВІДЕО

Аварія сталася близько опівночі. Водій Камазу їхав зі сторони Херсону, аж раптом на швидкості, з’їхав з дороги та протаранив ще один Камаз, що саме стояв на узбіччі. Позаду Камаза, водій якого різко загальмував, їхала вантажівка ДАФ. Кермувальник не встиг вчасно загальмувати і врізався в причеп Камаза. В результаті масштабної аварії, водій одного з Камазів загинув.