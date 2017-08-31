У Києві водій втік з місця смертельної ДТП. ВІДЕО

У Києві під колесами автівки загинув чоловік 36-ти років. Водій, який їхав Великою Кільцевою на шаленій швидкості збив пішохода. Трагедія сталась неподалік вулиці Тулузи. На асфальті лишились сліди гальмування. Проте самої автівки до приїзду патрульних вже не було.