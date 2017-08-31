У Києві іноземці-розбійники полювали на українських підприємців. ВІДЕО

У Києві іноземці-розбійники полювали на українських підприємців. ВІДЕО

16:30 31.08.2017

До злочинів зловмисники готувалися заздалегідь. У момент нападів використовували маски, бити та вогнепальну зброю, а після втікали на елітних автівках із викраденими державними номерами. Із затриманими спілкуються слідчі, вилучені речові докази відправлені на експертні дослідження.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, чотирьох фігурантів затримали вчора, відразу після розбійного нападу на 40-річного столичного підприємця на Брест-Литовському шосе. Чоловіки кілька разів вистрелили у киянина, розбили скло в автомобілі і забрали із салону сумку, в якій, зі слів потерпілого, було кілька мільйонів гривень. З місця злочину нападники втекли на «БМВ» сірого кольору.

«Затримані - громадяни іншої держави, віком від 34-х до 40 років, мають кримінальне минуле. Зараз у слідства є докази їхньої причетності до п’яти розбійних нападів, де мінімальна сума матеріального збитку складає 300 тисяч гривень», - зазначив Андрій Євгенович.

Цього ж дня зловмисники заволоділи готівкою, яку 34-річний киянин збирав на придбання будинку у селі. Чоловік залишив сумку із грішми у салоні автівки на парковці біля супермаркету у Деснянському районі столиці, а коли повернувся, то побачив пошкоджене скло авто та відсутність сумки. За словами свідків, після злочину невідомі втекли на «Мерседесі».

Також поліція встановила, що до нападу на підприємця на вулиці Зоологічній у Шевченківському районі столиці теж причетні іноземці. Тоді на 28-річного чоловіка напали невідомі і спробували заволодіти сумкою із грішми. Киянин дав зловмисникам відсіч, але отримав травми. Нападники втекли на іномарці чорного кольору.

«До нападів зловмисники готувалися заздалегідь, між ними були чітко розподілені ролі. Під час обшуку їхніх помешкань ми вилучили маски, тактичну форму, газові балончики, бити, ножі, патрони, травматичну та бойову зброю - автомат Калашникова, пістолет ТТ та пістолети іноземного виробництва, а також готівку. У гаражах ми виявили елітні іномарки – «БМВ», «Мерседес», «Ауді» та десятки державних номерних знаків із різних областей України. Тобто на кожний злочин мінялися як номери, так й авто, на яких теж періодично змінювали колір», - додав Андрій Крищенко.

Зараз із затриманими спілкуються слідчі в рамках кримінальних проваджень, розпочатих за статтями 185 (Крадіжка) та 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За вказані дії чоловікам загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Затриманих перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних на території столиці.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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