Подробиці моторошної аварії у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО

Моторошна нічна аварія у Києві. Там не розминулась легковик з мотоциклом. І як, на жаль, нерідко трапляється саме в мото-ДТП, потужне зіткнення стало фатальним для мотоцикліста. Як з’ясувалося згодом, загиблий чоловік був правоохоронцем - працівником Управління державної охорони України.

Оператор – М.Шинкар