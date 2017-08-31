Подробиці моторошної аварії у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
Подробиці моторошної аварії у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
Моторошна нічна аварія у Києві. Там не розминулась легковик з мотоциклом. І як, на жаль, нерідко трапляється саме в мото-ДТП, потужне зіткнення стало фатальним для мотоцикліста. Як з’ясувалося згодом, загиблий чоловік був правоохоронцем - працівником Управління державної охорони України.
Оператор – М.Шинкар
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