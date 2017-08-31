Організаторів теракту під ВР у 2015 році не встановили. ВІДЕО

Два роки минуло, але жодних зрушень у слідстві немає. Організаторів теракту під Верховною Радою так і не встановили, усі винні у загибелі молодих бійців Національної гвардії так і не понесли покарання. 31 серпня, як зазвичай, вшановують пам'ять загиблих чотирьох нацгвардійців, найстаршому з них було всього 25 років. Другі роковини теракту відзначають під парламентом. Тут відкрили меморіальну дошку. Подробиці у сюжеті.