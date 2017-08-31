Організаторів теракту під ВР у 2015 році не встановили. ВІДЕО
Організаторів теракту під ВР у 2015 році не встановили. ВІДЕО
Два роки минуло, але жодних зрушень у слідстві немає. Організаторів теракту під Верховною Радою так і не встановили, усі винні у загибелі молодих бійців Національної гвардії так і не понесли покарання. 31 серпня, як зазвичай, вшановують пам'ять загиблих чотирьох нацгвардійців, найстаршому з них було всього 25 років. Другі роковини теракту відзначають під парламентом. Тут відкрили меморіальну дошку. Подробиці у сюжеті.
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