В Одесі екс-співробітник колишньої міліції облив повій зеленкою. ВІДЕО

Екс-співробітник колишньої міліції з прихованою камерою зайшов у бордель. Спочатку видавав себе за звичайного клієнта: вибирав дівчину, цікавився цінами, торгувався. Дочекався і, власне, сутенерку. А опісля разом із товаришами облив повій зеленкою та викликав поліцію. Детальніше у сюжеті.

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