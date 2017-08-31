В Одесі екс-співробітник колишньої міліції облив повій зеленкою. ВІДЕО
В Одесі екс-співробітник колишньої міліції облив повій зеленкою. ВІДЕО
Екс-співробітник колишньої міліції з прихованою камерою зайшов у бордель. Спочатку видавав себе за звичайного клієнта: вибирав дівчину, цікавився цінами, торгувався. Дочекався і, власне, сутенерку. А опісля разом із товаришами облив повій зеленкою та викликав поліцію. Детальніше у сюжеті.
Крім того, дивіться в огляді:
У Дніпрі жінка в орендованій квартирі влаштувала бордель.
Групу серійних розбійників затримали правоохоронці у столиці.
Водій з Івано-Франківщини ледь не загинув, тікаючи від поліцейських.
У Чернігові правоохоронці знайшли зникну дитину.
|
31.08.2017 | 21:00
|
31.08.2017 | 20:30
|
31.08.2017 | 20:00
|
31.08.2017 | 16:30
|
31.08.2017 | 07:30
|
31.08.2017 | 07:00
|
31.08.2017 | 06:30
|
31.08.2017 | 06:00
|
31.08.2017 | 00:01
|
30.08.2017 | 23:30
|
30.08.2017 | 23:00
|
30.08.2017 | 22:30
|
30.08.2017 | 22:00
|
30.08.2017 | 21:30
|
30.08.2017 | 21:00
|
30.08.2017 | 20:30
-
- 1 з 834
- ››