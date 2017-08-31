Щойно у Києві поліцейські потрапили в ДТП. ВІДЕО
Щойно у Києві поліцейські потрапили в ДТП. ВІДЕО
У Києві, на Броварському проспекті зіштовхнулись два легковики - патрульний Пріус та Деу. Відомо, що машина поліції рухалась з увімкненими проблисковими маячками та сиреною.
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