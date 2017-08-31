Київські поліцейські затримали групу грабіжників-іноземців. ВІДЕО
Київські поліцейські затримали групу грабіжників-іноземців. ВІДЕО
Група зловмисників – громадяни іншої держави. Вони озброєні та на елітних автівках. Пограбували не одного приватного підприємця в Україні. Здобич кожен раз була солідна. Найменше, що вдавалось привласнити злодіям – це 300 тисяч гривень. Однак були і мільйони гривень. Проте 30 серпня чотирьох бандитів затримали у Києві, після чергового нападу на столичного бізнесмена.
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