У Дніпрі представники відомої АЗС вибачилися перед водієм за недолив пального. ВІДЕО

У Дніпрі представники відомої АЗС вибачилися перед водієм за недолив пального. ВІДЕО

23:00 31.08.2017

Артем Калашніков з Дніпра на своїй сторінці у «Facebook» розповів історію, яка з ним сталася на одній з відомих АЗС. Чоловік написав, як перед подорожжю на море заїхав на автозаправну станцію і попросив заправити його автомобіль «до повного». Утім, помітив, що у бак автомобіля недолили бензин. Пост Артема Калашнікова миттю розлетівся у мережі. У коментарях відписалися представники АЗС. Вони вибачилися та визнали, що проблема насправді була з мірником. Регіональний менеджер АЗС зі Львова особисто приїхав до автора поста у Дніпро.  

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

«Укрпошта», після поста у «Facebook», ремонтуватиме сходи у відділенні Києва…

Начальник Головного сервісного центру МВС відреагував на пост водія. 

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У Дніпрі представники відомої АЗС вибачилися перед водієм за недолив пального. ВІДЕО
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