У Дніпрі представники відомої АЗС вибачилися перед водієм за недолив пального. ВІДЕО
У Дніпрі представники відомої АЗС вибачилися перед водієм за недолив пального. ВІДЕО
Артем Калашніков з Дніпра на своїй сторінці у «Facebook» розповів історію, яка з ним сталася на одній з відомих АЗС. Чоловік написав, як перед подорожжю на море заїхав на автозаправну станцію і попросив заправити його автомобіль «до повного». Утім, помітив, що у бак автомобіля недолили бензин. Пост Артема Калашнікова миттю розлетівся у мережі. У коментарях відписалися представники АЗС. Вони вибачилися та визнали, що проблема насправді була з мірником. Регіональний менеджер АЗС зі Львова особисто приїхав до автора поста у Дніпро.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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Начальник Головного сервісного центру МВС відреагував на пост водія.
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