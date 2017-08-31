В Криму 18 людей досі вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО
В Криму 18 людей досі вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО
За словами правозахисників – подібні ганебні випадки свідчать лише про те, що окупаційна влада всіляко намагається залякати тих, хто залишився жити на півострові. Бо основні причини викрадень – проукраїнська позиція людей.
|
31.08.2017 | 23:00
|
31.08.2017 | 22:30
|
31.08.2017 | 22:00
|
31.08.2017 | 21:30
|
31.08.2017 | 21:00
|
31.08.2017 | 20:30
|
31.08.2017 | 20:00
|
31.08.2017 | 16:30
|
31.08.2017 | 07:30
|
31.08.2017 | 07:00
|
31.08.2017 | 06:30
|
31.08.2017 | 06:00
|
31.08.2017 | 00:01
|
30.08.2017 | 23:30
|
30.08.2017 | 23:00
|
30.08.2017 | 22:30
-
- 1 з 834
- ››