У Дніпрі жінка в орендованій квартирі влаштувала бордель. ВІДЕО

У Дніпрі жінка в орендованій квартирі влаштувала бордель. ВІДЕО

06:00 01.09.2017

Жінці у Дніпрі для додаткового чималого заробітку знадобились лише дві речі – орендована квартира та молоді дівчата. Більше у сюжеті.

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