У Дніпрі жінка в орендованій квартирі влаштувала бордель. ВІДЕО
У Дніпрі жінка в орендованій квартирі влаштувала бордель. ВІДЕО
Жінці у Дніпрі для додаткового чималого заробітку знадобились лише дві речі – орендована квартира та молоді дівчата. Більше у сюжеті.
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