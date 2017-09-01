Групу серійних розбійників затримали правоохоронці у столиці. ВІДЕО

У Києві правоохоронці активно боролися із розбійниками. Група чоловіків вже давно орудувала в місті. Свої напади вони здійснювали переважно на лотерейні заклади та пункти обміну валюти. Бо ж там сподівалися отримати найбільшу здобич. Черговий розбій вони вчинили у інтернет-клубі. Більше у сюжеті.