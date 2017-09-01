У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранені. ВІДЕО

У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранені. ВІДЕО

06:40 01.09.2017

Попередньо встановлено, що біля заводу відбувся конфлікт між двома групами людей, загальною кількістю понад 20 чоловік. Інформація про подію надійшла до чергової частини о 20:40. На місце виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП в Харківській області, Слобідського відділу поліції.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, належність учасників конфлікту до будь-яких організацій поки що не встановлена.

Він повідомив, що під час конфлікту була застосована травматична та вогнепальна зброя. Один чоловік з вогнепальними пораненнями грудної клітини та обох ніг у важкому стані знаходиться у лікарні.

Наразі проводяться усі необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи. Факт події зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) .

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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