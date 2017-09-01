Біля заводу у Харкові дві групи невідомих влаштували перестрілку. ВІДЕО
Біля заводу у Харкові дві групи невідомих влаштували перестрілку. ВІДЕО
Лихі 90-ті знову нагадали про себе у Харкові. Там біля головного корпусу заводу «Турбоатом» близько 9 години вечора сталася масштабна перестрілка. Є постраждалий. Детальніше у сюжеті.
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