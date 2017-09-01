У Києві чергова аварія за участі патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Києві чергова аварія за участі патрульних поліцейських. ВІДЕО
Машина інспекторів патрульної поліції стояла біля контрольно-пропускного пункту на Броварському проспекті, коли копи отримали повідомлення про виклик. Аби швиденько розвернутись у бік центра столиці, увімкнули проблискові маячки і сирену. Але це не вберегло від аварії.
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