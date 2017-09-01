Український кардіохірург провів унікальну операцію 4-ри річній дитині. ВІДЕО
Український кардіохірург провів унікальну операцію 4-ри річній дитині. ВІДЕО
Дівчинка вже народилась з вадою серця. Коли Оксанці було всього 4 місяці, їй зробили першу операцію. Але вона,кажуть лікарі, була тимчасовою. Процедура тільки допомогла немовляті вижити. На цьому боротьба за життя дівчинки не скінчилась. Вже в чотири роки її хворе серденько знову дало про себе знати.
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