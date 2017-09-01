У Дніпрі чоловік взяв мачете і розчленував товариша. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік взяв мачете і розчленував товариша. ВІДЕО
Підозрюваного затримали. Він детально і холоднокровно розповів усе, що зробив із тілом загиблого. Деталі дізнавайтеся у огляді надзвичайних подій.
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