Депутати пропонують довічне ув’язнення за зґвалтування малолітніх. ВІДЕО
Депутати пропонують довічне ув’язнення за зґвалтування малолітніх. ВІДЕО
В Кілійському районі Одеської області зловмисник зґвалтував 11-річну дівчинку. В поліції кажуть – це був співмешканець матері дитини…
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