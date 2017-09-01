Мера Ірпеня звинувачують у загибелі будівельника. ВІДЕО
Мера Ірпеня звинувачують у загибелі будівельника. ВІДЕО
Передмістя Києва. Ірпінь. Стріла монтажного крану впала на будівництві. Одна людина загинула та ще одна травмувалася. Трагедія сталася у 2011 році. Весь цей час тривало розслідування. І от тепер прокурор Київської області вручив підозру діючому меру Ірпеня Володимиру Карплюку. Його звинувачують у порушенні правил техніки безпеки на будівництві. Подробиці у сюжеті.
|
01.09.2017 | 21:45
|
01.09.2017 | 21:15
|
01.09.2017 | 20:45
|
01.09.2017 | 20:15
|
01.09.2017 | 19:45
|
01.09.2017 | 09:02
|
01.09.2017 | 06:40
|
01.09.2017 | 06:18
|
01.09.2017 | 06:00
|
31.08.2017 | 23:30
|
31.08.2017 | 23:00
|
31.08.2017 | 22:00
|
31.08.2017 | 21:30
|
31.08.2017 | 21:00
|
31.08.2017 | 20:30
|
31.08.2017 | 20:00
-
- 1 з 834
- ››