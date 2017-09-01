ГПУ оприлюднила відео перестрілки поліцейських у Княжичах. ВІДЕО
ГПУ оприлюднила відео перестрілки поліцейських у Княжичах. ВІДЕО
Справа про стрілянину у Княжичах набирає обертів. На судовому засіданні нарешті вперше показали відео з камер спостереження сусіднього будинку. Той від місця перестрілки правоохоронців був приблизно за метрів вісімдесят. Прокурори спробували відновити перебіг подій. За їхньою версією на відео видно, як бійці КОРДУ виходять зі своєї автівки, йдуть до поліцейської машини та зчиняють стрілянину. Як кажуть прокурори, КОРДівці знали, що в авто перебувають їхні колеги. Подробиці у сюжеті.
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