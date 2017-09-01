На Волині за хабар підполковник відмазував чоловіка від армії. ВІДЕО

На Волині за хабар підполковник відмазував чоловіка від армії. ВІДЕО

23:15 01.09.2017

Підполковник СБУ через посередника зі Служби зовнішньої розвідки вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв вплинути  на прийняття рішення посадовцями Луцького об’єднаного міського військового комісаріату щодо відведення від призову на строкову службу. 

Не тільки це….також в Хабар News дивіться про таке….

70 тисяч доларів за місце на кладовищі вимагав депутат з Фастова

На Рівненщині депутат вимагав хабар у місцевого підприємця

Співробітницю Лук’янівського СІЗО Києва затримали на хабарі

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