На Волині за хабар підполковник відмазував чоловіка від армії. ВІДЕО

Підполковник СБУ через посередника зі Служби зовнішньої розвідки вимагав півтори тисячі доларів США від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв вплинути на прийняття рішення посадовцями Луцького об’єднаного міського військового комісаріату щодо відведення від призову на строкову службу.

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