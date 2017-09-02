На окупованій території Луганщини бойовики розстріляли підприємця. ВІДЕО
На окупованій території Луганщини бойовики розстріляли підприємця. ВІДЕО
На окупованій території Луганської області бойовики розстріляли місцевого підприємця. У місті Сорокине, колишній Краснодон, вночі, 23 серпня проросійські бойовики вбили Богдана Афанасьєва. Йому було всього 29 років. Трагедія сталась під час комендантської години встановленої бойовиками. Чоловік повертався з роботи і не зупинився на одному з постів бойовиків. Після того вони відкрили вогонь.
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