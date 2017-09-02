Поліція Одещини вилучила у дилера марихуану, макову солому та гранату. ВІДЕО

Поліція Одещини вилучила у дилера марихуану, макову солому та гранату. ВІДЕО

09:00 02.09.2017

Працівники відділу протидії наркозлочинності поліції Одеської області спільно з працівниками Балтського відділення поліції Одещини провели санкціонований судом обшук у 34-річного жителя м. Балта. Ці заходи проводилися в рамках загальнодержавної операції «Мак-2017».

Під час обшуку поліцейські вилучили 3 кг марихуани, макову солому та гранату Ф-1. Крім того, на присадибній ділянці виявлено незаконний посів конопель з чіткими ознаками культивування. Висота стебел рослин сягала понад 1,5 м.

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає понад 300 тисяч гривень.

Вилучене направлено на експертизу до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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