Одеська поліція повідомила подробиці стрілянини у перукарні. ВІДЕО

Відомо, що у черзі в салон відбувся конфлікт між працівницею салону та клієнта-іноземця. З метою вгамування агресивної поведінки чоловіка правоохоронець був змушений застосувати зброю.У салоні-перукарні стався конфлікт між двома відвідувачами, один з яких – поліцейський, інший громадянин однієї зі східних пострадянських країн. Попередньо встановлено, що обидва чоловіки стояли у черзі до перукаря.

Іноземець ненадовго покинув приміщення салону, а коли повернувся, то його черга пройшла. Він почав ображати працівницю перукарні, висловлюючи на її адресу нецензурну лайку та погрози. За жінку вступився працівник поліції, який так само перебував у приміщенні закладу.

Розлютившись на зауваження поліцейського, зловмисник став сіпати його за одяг. Правоохоронець дістав жетон та показав посвідчення, проте це ще більше розлютило правопорушника і він почав наносити поліцейському удари в область голови та шиї.

Під час штовханини обидва чоловіки опинилися на вулиці. Захищаючись від ударів зловмисника, працівник поліції дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік правопорушника.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції. Іноземця із травмами госпіталізовано. Встановлюються обставини події для надання кваліфікації вказаному правопорушенню.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області