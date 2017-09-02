Активісти закликають зупинки громадського транспорту облаштувати захисними стовпчиками. ВІДЕО

Активісти закликають зупинки громадського транспорту облаштувати захисними стовпчиками. ВІДЕО

20:30 02.09.2017

У Києві автобус влетів у зупинку. Ці фотографії з місця події. Все сталося на площі Тараса Шевченка. Попередньо, водій 99-го автобуса, коли гальмував біля зупинки, не розрахував габаритів і в'їхав в її конструкцію. Від удару спорудження знесло в сторону…

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