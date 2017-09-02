70 українських школярів поїхали до Росії на навчання. ВІДЕО
70 українських школярів поїхали до Росії на навчання. ВІДЕО
У поїздку взяли учнів, які впродовж навчального року перемагали у міжнародних олімпіадах і конкурсах з російської мови, історії та культури. І нібито нічого такого, найкращі, найрозумніші українські учні поїдуть за програмою до іншої країни аби там удосконалити свої знання, перейняти досвід. Але країна, куди відправились у подорож діти – країна-агресор, Росія, політика якої нині спрямована на антиукраїнську пропаганду.
|
02.09.2017 | 22:30
|
02.09.2017 | 21:45
|
02.09.2017 | 21:30
|
02.09.2017 | 21:00
|
02.09.2017 | 20:30
|
02.09.2017 | 20:00
|
02.09.2017 | 19:30
|
02.09.2017 | 09:00
|
01.09.2017 | 23:15
|
01.09.2017 | 22:45
|
01.09.2017 | 22:15
|
01.09.2017 | 21:45
|
01.09.2017 | 21:15
|
01.09.2017 | 20:45
|
01.09.2017 | 20:15
|
01.09.2017 | 19:45
-
- 1 з 835
- ››